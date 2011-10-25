Гол Осинова претендует на звание самого быстрого в истории футбола

Инициативная группа подала в книгу рекордов России заявку на признание гола, забитого футболистом новочеркасского клуба МИТОС Михаилым Осиновым, самым быстрым в истории российского футбола, а может, и мирового, сообщает РИА Новости.



Матч 19-го тура чемпионата России среди команд второго дивизиона зоны Юг между МИТОСом и "Олимпией" из Геленджика состоялся 11 сентября. Осинов забил гол из центрального круга на первых секундах матча - это произошло в результате розыгрыша мяча в центре поля, совершенного сразу после стартового свистка. По версии британского издания The Sun, этот мяч стал самым быстрым в истории мирового футбола, опередив рекорд бразильского форварда Фреда, поразившего ворота соперника через 3,17 секунды после начала встречи.



"В настоящее время в книгу рекордов России подана заявка на признание гола Осинова самым быстрым в истории российского футбола", - говорит пресс-атташе клуба Анастасия Небежко. К заявке приложены видеозапись матча и сопроводительные документы. Предполагается, что ответ будет дан в течение месяца. Если эксперты после изучения материалов определят, что рекорд был установлен, они произведут его документальное оформление, и Осинов получит соответствующий сертификат.



36-летний Осинов признался, что давно мечтал забить с центра поля, а когда перед стартовым свистком увидел, что вратарь "Олимпии" вышел из ворот, попросил партнеров по команде после розыгрыша мяча сразу же отпасовать ему. Ранее он выступал за екатеринбургский "Уралмаш", волгоградский "Ротор" и "Ростов".