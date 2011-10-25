Бывший футболист сборной Франции Верель задержан за попытку убийства

Экс-футболист сборной Франции по футболу Тони Верель арестован по обвинению в попытке убийства, передает Франс Пресс.



По данным полиции, около трех часов ночи с субботы на воскресенье из ночного клуба на окраине Нанси за неподобающее поведение в состоянии алкогольного опьянения выставили группу посетителей, среди которых был Верель. Вооружившись бейсбольными битами, эта компания вернулась в клуб и атаковала стоявших на входе охранников. Те применили газовые баллончики, после чего нападавшие открыли стрельбу.



В результате из винтовки были ранены трое работников заведения: одному прострелили ногу, другому - руку, третий получил более серьезные повреждения, однако его жизни сейчас ничего не угрожает.



Задержанные, в числе которых 38-летний Верель и его брат, будут находиться под стражей до заседания суда в ближайший четверг. За национальную сборную Франции Верель отыграл 8 матчей в период с 1998 по 2000 год, отметившись одним голом, но чемпионом мира или Европы не становился.