Юношеская сборная России по футболу сыграла вничью с Португалией

Юношеская сборная России (футболисты до 17 лет) сыграла вничью со счетом 1:1 с командой Португалии в первом туре отборочного раунда к чемпионату Европы-2013, сообщает официальный сайт РФС.



Матч проходил в Визеу (Португалия). Счет уже на 2-й минуте открыли подопечные Михаила Соловьева - точный удар удался полузащитнику московского "Локомотива" Александру Ломакину. Хозяева отыгрались на 60-й минуте усилиями защитника Жоау Нунеша.



Первый отборочный раунд проводится в формате мини-турнира. Все матчи группы 1, в которой помимо россиян и португальцев играют сборные Финляндии и Румынии, пройдут с 24 по 29 октября в Португалии.



Свой следующий матч россияне проведут 26 октября против румын, 29 октября команду Соловьева ждет встреча с финнами.