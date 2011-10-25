Ловчев: «Ставка «Анжи» на дуэт Это’О – Роберто Карлос себя не оправдывает»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию, которая сложилась в «Анжи».



«У «Анжи» ситуация непростая. С одной стороны, четыре очка отрыва от «Краснодара», а календарь – матчи с «Амкаром» и «Крыльями» – позволяет смотреть на перспективы попадания в восьмерку довольно уверенно. С другой – уж очень сейчас «Анжи» выглядит уязвимым.



Больше всего для ситуации с командой подходит поговорка «что имеем – не храним, потерявши – плачем». Уволив Гаджиева, клуб из Махачкалы поспешил, что становится все очевиднее. Даже если есть твердая договоренность с Хиддинком, стоило подождать, пока голландец освободится от обязательств перед турками. В конце концов, Гус-то может и на Евро-2012 выйти… Это ведь только кажется, что наставников на рынке – как грязи. А на самом-то деле выбор непрост.



Сейчас в команде фактически нет главного тренера. Гордееву, при всем к нему уважении, далеко до Гаджиева. А ставка на дуэт Это’О – Роберто Карлос себя пока не оправдывает. Оба – футболисты, а это другая профессия. Когда командой рулят игроки, это всегда плохо. А ведь совсем недавно мы рассуждали о том, не ворвется ли «Анжи» в тройку», – цитирует Ловчева «Советский спорт».