Первый дивизион, 35-й тур: результаты матчей

Владикавказская "Алания" на своем поле добилась победы над хабаровским клубом "СКА-Энергия" в матче 35-го тура первого дивизиона чемпионата России по футболу.



Встреча, проходившая на стадионе "Спартак" в столице Северной Осетии, завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Команда Владимира Газзаева добилась победы благодаря точному удару с пенальти Арсена Хубулова (22-я минута), а также голам Заурбека Плиева (34-я) и Георгия Габулова (51-я). В составе хабаровчан на 25-й минуте отличился Александр Яркин.



"Мордовия" свела вничью выездной матч с калининградской "Балтикой" - 0:0. Саранская команда продолжает возглавлять таблицу чемпионата с 72 очками, однако отставание идущей на втором месте "Алании" сократилось до пяти очков.



Остальные результаты игрового дня:

"Химки" (Химки) - "Торпедо" (Владимир) - 3:1,

"Газовик" (Оренбург) - "Динамо" (Брянск) - 0:0,

"Урал" (Екатеринбург) - "Шинник" (Ярославль) - 0:2,

"Волгарь-Газпром" (Астрахань) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 0:0,

"Факел" (Воронеж) - "Нижний Новгород" - 0:0,

"Черноморец" (Новороссийск) - "Сибирь" (Новосибирск) - 1:1,

"Торпедо" (Москва) - КАМАЗ (Набережные Челны) - 2:0.