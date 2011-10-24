ЧР по футболу. "Динамо" - "Рубин" – 0:2 (ВИДЕО)
24 октября 2011, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]
Московское "Динамо" уступило на поле "Арены Химки" казанскому "Рубину" в заключительном матче 28-го тура чемпионата России по футболу со счетом 0:2.
Авторами голов стали Александр Рязанцев (59-я минута) и Бибрас Натхо (68). "Рубин", набрав 48 очков, вышел на шестое место в чемпионате. "Бело-голубые", в активе которых по-прежнему 51 балл, занимают четвертую строчку турнирной таблицы, пропустив на третье место московский "Локомотив" (52).