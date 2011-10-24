Московский "Локомотив" одержал волевую победу со счетом 2:1 над "Спартаком" из Нальчика в матче чемпионата России по футболу.



Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Бывший игрок "Локомотива" Роман Концедалов со штрафного попал в перекладину, а на добивании первым оказался Даниил Гриднев - 1:0. Гости отыгрались на 63-й минуте, после розыгрыша углового мяч забил Денис Глушаков. Хавбек, отличившийся в седьмой раз в текущем сезоне, стал лучшим бомбардиром "красно-зеленых" в чемпионате. Решающий гол на 87-й минуте провел Ян Дюрица, за минуту до этого вышедший на замену.



Беспроигрышная серия "Локомотива" в чемпионате России под руководством португальского тренера Жозе Коусейру достигла отметки в 12 матчей. "Локомотив", набрав 52 очка, занимает четвертое место в премьер-лиге. Команда из Нальчика, в активе которой остался 21 балл, расположилась на 15-й строчке турнирной таблицы, опережая лишь "Томь" (20).