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Думбия: «Сегодня я оказался лучше своего кумира Это’О. Но это сегодня»
24 октября 2011, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]
Форвард ЦСКА Сейду Думбия очень доволен своим выступлением в игре 28-го тура чемпионата России с «Анжи» (5:3).
«Это мой первый хет-трик в России. А в Швейцарии по три гола за матч забивал, кажется, трижды. Моя задача – забивать и приносить победы команде всегда, а не только когда против меня играет Это’О. Я рад, что в жизни мне довелось встретиться с Самюэлем на поле, ведь он был и остается моим кумиром. Сегодня, судя по количеству голов, я оказался лучше. Но это сегодня!» – приводит слова Думбия «Спорт-Экспресс».
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