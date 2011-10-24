Чемпионат Украины, 14-й тур: результаты игр

В чемпионате Украины по футболу сыгран 14-й тур. Приводим результаты матчей.



ВОЛЫНЬ - АРСЕНАЛ 1:0 (0:0)

ЧЕРНОМОРЕЦ - АЛЕКСАНДРИЯ 2:1 (0:0)

ИЛЬИЧЕВЕЦ - ОБОЛОНЬ 2:1 (0:1)

КРИВБАСС - КАРПАТЫ 1:1 (1:0)

ДНЕПР - МЕТАЛЛУРГ Д 1:0 (0:0)

ШАХТЕР - МЕТАЛЛИСТ 1:2 (0:1)

ВОРСКЛА - ТАВРИЯ 3:2 (1:1)

ДИНАМО К - ЗАРЯ 6:1 (3:0)



Киевское «Динамо» лидирует с 36 очками. У «Металлиста» - 34, у «Шахтера» - 33.