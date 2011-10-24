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Чемпионат Украины, 14-й тур: результаты игр
24 октября 2011, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]
В чемпионате Украины по футболу сыгран 14-й тур. Приводим результаты матчей.
ВОЛЫНЬ - АРСЕНАЛ 1:0 (0:0)
ЧЕРНОМОРЕЦ - АЛЕКСАНДРИЯ 2:1 (0:0)
ИЛЬИЧЕВЕЦ - ОБОЛОНЬ 2:1 (0:1)
КРИВБАСС - КАРПАТЫ 1:1 (1:0)
ДНЕПР - МЕТАЛЛУРГ Д 1:0 (0:0)
ШАХТЕР - МЕТАЛЛИСТ 1:2 (0:1)
ВОРСКЛА - ТАВРИЯ 3:2 (1:1)
ДИНАМО К - ЗАРЯ 6:1 (3:0)
Киевское «Динамо» лидирует с 36 очками. У «Металлиста» - 34, у «Шахтера» - 33.
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