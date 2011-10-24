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Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 9-го тура
24 октября 2011, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]
В чемпионате Англии по футболу сыграны все матчи 9-го тура. Приводим результаты игр.
КПР - Челси - 1:0
Блэкберн - Тоттенхэм - 1:2
Арсенал - Сток Сити - 3:1
Фулхэм - Эвертон - 1:3
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 1:6
Ливерпуль - Норвич - 1:1
Астон Вилла - Вест Бромвич - 1:2
Болтон - Сандерленд - 0:2
Ньюкасл - Уиган - 1:0
Вулверхэмптон - Суонси - 2:2
Первое поражение для "Красных дьяволов" в сезоне пришлось на манчестерское дерби, причем выдалось уж чересчур крупным. Теперь отставание подопечных сэра Алекса от "Сити" в турнирной таблице увеличилось до пяти очков (25 и 20). Но чемпионат только начался и впереди еще очень много матчей, а потому шансов обойти "горожан" будет предостаточно.
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