Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 9-го тура

В чемпионате Англии по футболу сыграны все матчи 9-го тура. Приводим результаты игр.



КПР - Челси - 1:0

Блэкберн - Тоттенхэм - 1:2

Арсенал - Сток Сити - 3:1

Фулхэм - Эвертон - 1:3

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 1:6

Ливерпуль - Норвич - 1:1

Астон Вилла - Вест Бромвич - 1:2

Болтон - Сандерленд - 0:2

Ньюкасл - Уиган - 1:0

Вулверхэмптон - Суонси - 2:2



Первое поражение для "Красных дьяволов" в сезоне пришлось на манчестерское дерби, причем выдалось уж чересчур крупным. Теперь отставание подопечных сэра Алекса от "Сити" в турнирной таблице увеличилось до пяти очков (25 и 20). Но чемпионат только начался и впереди еще очень много матчей, а потому шансов обойти "горожан" будет предостаточно.



