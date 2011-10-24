Слуцкий: «Анжи» дал слишком много свободы форвардам ЦСКА»

Футболисты махачкалинского "Анжи" дали слишком много свободы нападающим московского ЦСКА Вагнеру и Сейду Думбия, что и предопределило исход матча (5:3 в пользу ЦСКА), считает главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.



"Мы понимали, что надо было переламывать ход игры, и концовка первого тайма показала, что у нас стали возникать свободные зоны, которыми надо было просто грамотно воспользоваться, - сказал после матча Слуцкий. - Мы предполагали, что у нас будут шансы, чтобы забивать. Понимали, что забив мячи, будем иметь еще больше свободных зон, в которые будем убегать. Вагнеру и Думбия зоны лучше не предоставлять, но они их получили".



Главный тренер ЦСКА отметил хорошую игру Алана Дзагоева, но при этом сказал, что подводить какие-то итоги пока преждевременно.



"Сезон еще не закончен, поэтому никакую черту пока проводить не стоит, но Алан сейчас играет очень полезно. Я связываю это со многими факторами. Он имеет постоянную игровую практику и в клубе, и в сборной, сейчас у него нет конкуренции, плюс он набрал хорошую форму, хорошо выглядит группа атаки. Все это в комплексе", - пояснил наставник армейцев.