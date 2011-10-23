Чемпионат Украины. Киевское «Динамо» разгромило «Зарю» - 6:1 (ВИДЕО)

Киевское "Динамо" единолично возглавило турнирную таблицу чемпионата Украины по футболу по итогам матчей 14-го тура.



В воскресенье подопечные Юрия Семина разгромили на своем поле луганскую "Зарю" со счетом 6:1. Голы у "Динамо" на счету Олега Гусева (12-я минута), Артема Милевского (16), Александра Алиева (27), бразильцев Карлоса Корреа (58) и Эдуардо Дуду (62), а также Андрея Ярмоленко (76). В составе "Зари" отличился Максим Белый на 88-й минуте.



Ранее в воскресенье донецкий "Шахтер", имевший перед туром такое же количество очков, что и динамовцы (33), уступил на "Донбасс-Арене" харьковскому "Металлисту" со счетом 1:2. Таким образом, "Шахтер" не только отстал от "Динамо" на три очка, но и уступил вторую строчку в таблице "Металлисту" (34 балла).