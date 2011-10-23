Лондонский "Арсенал" дома взял верх над "Сток Сити" со счетом 3:1 в матче 9-го тура чемпионата Англии по футболу.



Жервиньо вывел "канониров" вперед на 27-й минуте, Питер Крауч восстановил равновесие на 34-й, Робин ван Перси, вышедший на замену на 66-й минуте, провел победный мяч на 73-й, а на 82-й оформил дубль. Андрей Аршавин появился на поле на 71-й минуте, сменив Тео Уолкотта.