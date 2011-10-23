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Чемпионат России. "Ростов" - "Зенит" – 1:3 (ВИДЕО)
23 октября 2011, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]
Питерский "Зенит" выиграл со счетом 3:1 в Ростове-на-Дону у местного "Ростова" в 28-м туре чемпионата России по футболу.
У "Зенита" отличились Данни (9-я минута), Александар Лукович (16, с пенальти) и Александр Бухаров (32). Ростовчане в дебюте второго тайма ответили голом Эктора Бракамонте (49) - после удара форварда мяч попал в ногу защитнику питерцев Николасу Ломбертсу и перелетел через голкипера Вячеслава Малафеева.
"Зенит" набрал 57 очков и продолжает лидировать в премьер-лиге. Ближайший преследователь питерцев московский ЦСКА отстает на 5 очков, но армейцы еще не провели свой матч в этом туре.
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