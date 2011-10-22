Краснодарская "Кубань" не смогла обыграть самарские "Крылья Советов" в домашней игре российской футбольной премьер-лиги. Встреча 28-го тура завершилась со счетом 1:1.



"Крылья" открыли счет ближе к концу первого тайма на 41-й минуте. Огнен Короман получил мяч рядом со штрафной и пробил по воротам Александра Беленова. Голкипер хозяев отбил мяч перед собой прямо на Сергея Корниленко, который головой послал снаряд в ворота краснодарцев.



Спустя четыре минуты после начала второй половины встречи Дачиан Варга прошел по флангу и сделал точный навес на голову Сергею Давыдову, забившему девятый мяч в сезоне.



"Кубань" набрала 45 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья" с 24 баллами осталась на 14-й строчке.