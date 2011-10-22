Футбольный клуб "Краснодар" добился победы (2:0) в стартовом матче 28-го тура чемпионата России, переиграв в Нижнем Новгороде местную "Волгу".



Один из немногих опасных моментов, возникавших в ходе игры, реализовал на 59-й минуте форвард краснодарцев Отар Марцваладзе, до августа защищавший цвета "Волги". Окончательный счет матча установил нападающий сборной Армении Юра Мовсисян, который отличился уже в добавленное арбитром время.



Победа позволила команде Славолюба Муслина набрать 38 очков в чемпионате. Отрыв "горожан" от "Анжи", занимающего восьмое место, дающее право на продолжение борьбы за медали первенства во второй стадии турнира, составляет 4 очка.