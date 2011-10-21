Дочь итальянского тренера российского футбольного клуба "Зенит" Лучано Спаллетти родилась в пятницу в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.



Жена итальянца Тамара приняла решение рожать в России, а не в Италии, где появились на свет два старших сына Спаллетти. Итальянец отсутствовал на тренировке команды и находится в одном из родильных домов Санкт-Петербурга вместе с супругой и новорожденной Матильде Спаллетти. Вес девочки - 3900 граммов.