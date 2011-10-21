Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Курбан Бердыев объяснил поражение от "Тоттенхэма" в Лиге Европы плохой реализацией голевых моментов, а также вратарской ошибкой в эпизоде, когда лондонцы забили гол.



"Рубин" в четверг на выезде потерпели поражение от "Тоттенхэма" со счетом 0:1. Единственный гол со штрафного на 33-й минуте забил россиянин Роман Павлюченко, который буквально вколотил мяч в верхний угол ворот.



"Не могу сказать, что "Тоттенхэм" чем-то удивил, - приводит слова Бердыева официальный сайт "Рубина". - Как мы предполагали, так они и играли. Здесь надо больше говорить о нашей игре, о реализации моментов, которых было предостаточно - в чемпионате России у нас не бывает столько моментов, сколько сегодня было. То, что Павлюченко со штрафных умеет реализовывать моменты, мы знали, позиция вратаря была неправильной, и этот мяч нельзя было пропускать".



«Если не брать результат во внимание, то в целом можно говорить, что есть удовлетворение от игры. Мы не заслуживали поражения сегодня, и было достаточно моментов для взятия ворот. Но результат - главное в футболе", - резюмировал Бердыев.



"Тоттенхэм" сохранил лидерство в группе А, у лондонцев 7 очков. Следом расположились ПАОК (5), "Рубин" (4) и "Шэмрок Роверс" (0).