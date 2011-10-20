Итальянский специалист Марчелло Липпи, под руководством которого сборная Италии выиграла чемпионат мира 2006 года, близок к подписанию соглашения с махачкалинским футбольным клубом "Анжи", сообщает Sportmediaset.it.



"Анжи" 29 сентября расторг контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым. К матчам чемпионата России команду готовят Андрей Гордеев и Роберто Карлос, который занимает пост играющего тренера.



По данным издания, 63-летний итальянский тренер получил от "Анжи" предложение, по которому он будет зарабатывать около 3,5 миллиона евро в год, контракт будет подписан до 2013 года.



Липпи пять раз выигрывал чемпионат Италии с "Ювентусом", а также привел туринский клуб к победе в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне-1995/96.