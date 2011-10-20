Врачи диагностировали сотрясение мозга у защитника донецкого "Шахтера" Александра Чижова, получившего травму в матче футбольной Лиги чемпионов с "Зенитом" в среду, сообщает официальный сайт "горняков".



Матч третьего тура групповой стадии ЛЧ, проходивший на поле "Донбасс-Арены", завершился вничью 2:2. Чижов покинул поле на 73-й минуте игры после жесткого столкновения: футболиста, едва не терявшего сознание, увели с поля под руки. 25-летнего уроженца Полтавы сменил Александр Кучер.



"Александр в срочном порядке был доставлен в больницу имени Калинина, где ему сделали томографию головного мозга и рентген. Врачи констатировали у него ушибы и сотрясение мозга. Сейчас Саша чувствует себя удовлетворительно, но ближайшую неделю он будет восстанавливаться дома", - рассказал руководитель медицинской службы "Шахтера" Артур Глущенко, которого цитирует пресс-служба украинской команды.