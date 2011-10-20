Спаллетти: «Мы показали выдающуюся игру. Расстроены результатом»

Ничья в матче с донецким "Шахтером" стала не лучшим результатом для "Зенита" при той игре, которую показала команда, заявил главный тренер петербуржцев Лучано Спаллетти.



"Шахтер" и "Зенит" в Донецке сыграли вничью со счетом 2:2 в рамках третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.



"Мои игроки заслуживают комплиментов за этот матч. Это была хорошая игра. Могу поздравить себя с тем, что у меня есть такие футболисты. Они провели игру на высочайшем уровне. Мы расстроены результатом, потому что по тому, как развивалась игра, могли добиться большего. Важно констатировать результат и тот футбол, который мы показали. Ребята должны запомнить ту игру, в которую они сегодня играли.



Не так просто создать столько моментов на поле "Шахтера". Лучше всего будет сказать так: нереализованный пенальти - самый неявный момент из тех, которые мы имели у ворот "Шахтера". Пара игроков мне нравится в составе "Шахтера", но я бы хотел продолжить работать со своими ребятами. А Луческу ошибся с человеком, который ездил просматривать нашу команду", - сказал Спаллетти.