Тренер «Шахтера» Луческу: «Зенит» оказался лучше, чем я о нем думал»

Футболисты петербургского "Зенита" наиграли на победу в матче с донецким "Шахтером", заявил после игры главный тренер "горняков" Мирча Луческу.



"Шахтер" и "Зенит" в среду сыграли в Донецке вничью со счетом 2:2 в рамках третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.



"Мы завоевали сегодня очко, должны быть рады этому, потому что победы заслуживал "Зенит". Они смогли навязать нам свою игру, оказали большое давление на наших центральных защитников, которые потерялись. Неуверенность защитников передалась всей команде, особенно игрокам, которые не реализовали имевшиеся моменты. "Зенит" начал очень мощно, но при счете 2:1 мы не реализовали два момента. Если бы Жадсон забил хоть раз, игра бы закончилась.



Ошибка Чигринского и Чижова привела к тому, что "Зенит" отыгрался и ожил. Должен признать, что лучший игрок матча - вратарь Рыбка. А для наших бразильцев это урок: нельзя играть в футбол только за счет техники, нужно еще и двигаться. Эта ничья удаляет нас от выхода в плей-офф. Сегодня обе команды не реализовали множество имевшихся моментов. Мы сегодня ошибались в элементарных ситуациях, чего я давно не замечал за своей командой. "Зенит" оказался лучше, чем я о нем думал до матча", - отметил Луческу.



После трех игр кипрский АПОЕЛ сохранил лидерство в группе G, набрав 5 очков. У "Зенита" и "Порту" теперь по 4 балла. "Шахтер" набрал 2 очка.