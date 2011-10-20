Лига чемпионов. «Барселона» - «Виктория» - 2:0 (ВИДЕО)

«Барселона», как и ожидалось, не испытала никаких проблем в домашнем матче с «Викторией» из Пльзеня в матче 3-го тура Лиги чемпионов, победив 2:0.



По счету эта победа выглядит не слишком убедительной. Это все из-за того, что футболисты каталонского клуба упустили огромное количество голевых ситуаций. Один Месси мог забить голов пять-шесть, но его выстрелы дважды отражала штанга, а еще несколько раз ударам аргентинца не хватало точности.



Уже на 10-й минуте поединка все стало практически ясно. Месси и Иньеста разыграли красивую комбинацию, которая завершилась результативным ударом последнего. «Сине-гранатовые» продолжали держать мяч у себя процентов семьдесят игрового времени. За восемь минут до конца еще раз отличился Давид Вилья.



Испанский клуб делит лидерство в группе с «Миланом», а «Виктории» придется бороться с БАТЭ за путевку в Лигу Европы.