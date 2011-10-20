Лондонский "Челси" на своем поле нанес крупное поражение со счетом 5:0 бельгийскому "Генку" в рамках 3-го тура Лиги чемпионов.



Двумя забитыми мячами отметился Фернандо Торрес: на 11-й и 27-й минутах. Еще по голу забили Раул Мейрелеш (8), Бранислав Иванович (42) и Саломон Калу (72).



В другой игре группы E "Байер" в Леверкузене переиграл "Валенсию" со счетом 2:1. В составе победителей отличились Андре Шюрле (52) и Сидни Сэм (56). Ответный мяч на счету Жонаса (24).



После трех игр "Челси" набрал 7 очков. На счету "Байера" и "Валенсии" 6 и 2 балла соответственно. У "Генка" осталось 1 очко.