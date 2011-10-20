Лига чемпионов: все результаты игрового дня 19 октября
20 октября 2011, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Лиге чемпионов по футболу в среду сыграны матчи 3-го тура в группах с E по H. Приводим результаты матчей.
Группа Е
Байер (Германия) - Валенсия (Испания) - 2:1
Челси (Англия) - Генк (Бельгия) - 5:0
Группа F
Марсель (Франция) - Арсенал (Англия) - 0:1
Олимпиакос (Греция) - Боруссия (Д, Германия) - 3:1
Группа G
Шахтер (Украина) - Зенит (Россия) - 2:2
Порту (Португалия) - АПОЭЛ (Кипр) - 1:1
Группа Н
Милан (Италия) - БАТЭ (Беларусь) - 2:0
Барселона (Испания) - Виктория (Чехия) - 2:0