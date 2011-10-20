Лига чемпионов: все результаты игрового дня 19 октября

В Лиге чемпионов по футболу в среду сыграны матчи 3-го тура в группах с E по H. Приводим результаты матчей.



Группа Е

Байер (Германия) - Валенсия (Испания) - 2:1

Челси (Англия) - Генк (Бельгия) - 5:0

Группа F

Марсель (Франция) - Арсенал (Англия) - 0:1

Олимпиакос (Греция) - Боруссия (Д, Германия) - 3:1

Группа G

Шахтер (Украина) - Зенит (Россия) - 2:2

Порту (Португалия) - АПОЭЛ (Кипр) - 1:1

Группа Н

Милан (Италия) - БАТЭ (Беларусь) - 2:0

Барселона (Испания) - Виктория (Чехия) - 2:0