Подготовка к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года выделена в отдельную подпрограмму в рамках программы "Градостроительная политика" и ей уделяется особое внимание, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.



«Сегодня четко понятно, что это будет три стадиона, которые примут ЧМ-2018. Два из них - "Лужники" и "Динамо", в которых необходимо реконструировать как саму арену, так и инженерную инфраструктуру. Третий - стадион "Спартак" - планируется построить на Волоколамском шоссе», - цитирует Левкина РИА Новости. По его словам, будут подготовлены 14 тренировочных площадок с травяным покрытием.



"В адресную инвестиционную программу не включены эти объекты. Там могут быть привлечены и инвестиционные средства", - отметил Левкин.



В программе подготовки к Чемпионату мира по футболу приблизительно определена инвестиционная составляющая - 48 миллиардов рублей. Город возьмет на себя строительство транспортной и инженерной инфраструктуры. После разработки документов будут внесены дополнения в АИП по участию бюджета в строительстве этих объектов.