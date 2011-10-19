Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Лион» - 4:0 (ВИДЕО)

В поединке группы D Лиги чемпионов мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" разгромил французский "Лион" - 4:0. В составе мадридцев по разу отличились Карим Бензема (19-я минута), Сами Хедира (47-я), Месут Озил (55-я) и Серхио Рамос (81-я).



Подопечные Жозе Моуринью пока не потеряли очков в групповом раунде Лиги чемпионов. После трех туров в группе единолично лидирует "Реал" (9 очков), у "Лиона" и "Аякса" по 4 очка, у "Динамо" - 0.