Российский нападающий Дмитрий Булыкин поучаствовал в победе амстердамского "Аякса" в групповом раунде футбольной Лиги чемпионов.



Встреча в Загребе завершилась со счетом 2:0 в пользу "Аякса". На 49-й минуте распечатал ворота хозяев Дерк Бурригтер, которого на 70-й сменил Булыкин. Россиянин стал автором результативной передачи на Кристиана Эриксена, отметившегося голом на 90-й.



После трех туров в группе D единолично лидирует "Реал" (9 очков), у "Лиона" и "Аякса" по 4 очка, у "Динамо" - 0.