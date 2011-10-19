Гинер: «ЦСКА будет давать шанс молодым футболистам»

Футбольный клуб ЦСКА будет делать ставку на молодых футболистов, предоставляя им возможность реализовать свой потенциал в матчах за основную команду, заявил президент армейского клуба Евгений Гинер.



ЦСКА победил в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов турецкий "Трабзонспор" со счетом 3:0. В составе армейцев в Лиге чемпионов дебютировал 19-летний защитник Семен Федотов.



"Молодые футболисты сейчас получили шанс. Тот же Федотов в игре с "Тереком" и сегодня худшим точно не был. Огрехи у него были, как у остальных десяти футболистов, поэтому сваливать все на него нельзя. Так же когда-то начинали Георгий Щенников, Алан Дзагоев, братья Березуцкие. Можно перечислять и дальше. А огрехи есть у всех игроков, особенно, когда звучит гимн Лиги чемпионов", - сказал Гинер журналистам после матча.



Президент клуба заявил, что этот год для ЦСКА складывается "тяжело", но на то есть объективные причины. "Не самая удачная игра объясняется объективными причинами, главная из которых - наличие большого числа травмированных. Если бы такой причины не было, тогда надо было бы задумываться, - сказал Гинер. - В СМИ самой удобной и "обсасываемой" темой являются рассуждения о том, что в ЦСКА закончились деньги. Я не занимаюсь соревнованием по количеству покупок, о чем я уже неоднократно говорил".



"Да, у нас будет обновление в зимнее или летнее трансферное окно. Но не надо забывать и о нашей молодежи. У нас есть четыре-пять человек, которые стучатся в дверь основной команды. Им надо давать шанс", - пояснил Гинер.