Со счетом 3:0 ЦСКА разгромил турецкий «Трабзонспор» (ВИДЕО)

Московский ЦСКА накануне в «Лужниках» разгромил турецкий «Трабзонспор» . Счет в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов - 3:0. В составе московского клуба дубль оформил ивуарийский нападающий Сейду Думбья. Один мяч на счёту латвийского хавбека Александра Цауня.

Перед отчётной встречей турецкий «Трабзонспор» возглавлял группу В с четырьмя очками в активе. Одно было на счету подопечных Леонида Слуцкого. ЦСКА располагался на последнем, четвёртом месте.