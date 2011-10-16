Чемпионат России. «Спартак – Нальчик» - «Анжи» - 1:1 (ВИДЕО)
16 октября 2011, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]
"Спартак" из Нальчика и махачкалинский "Анжи" не смогли выявить победителя в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Нальчике завершилась со счетом 1:1.
У гостей на 28-й минуте отличился Мубарак Буссуфа, спартаковцы ответили голом Магомеда Митришева на 90-й минуте.
"Анжи", набравший 42 очка, делит 7-8-е места с казанским "Рубином". "Спартак" (21 очко) по-прежнему находится на 15-й строчке.