Чемпионат России. «Спартак – Нальчик» - «Анжи» - 1:1 (ВИДЕО)

"Спартак" из Нальчика и махачкалинский "Анжи" не смогли выявить победителя в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Нальчике завершилась со счетом 1:1.



У гостей на 28-й минуте отличился Мубарак Буссуфа, спартаковцы ответили голом Магомеда Митришева на 90-й минуте.



"Анжи", набравший 42 очка, делит 7-8-е места с казанским "Рубином". "Спартак" (21 очко) по-прежнему находится на 15-й строчке.