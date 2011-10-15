Питерский "Зенит" и московское "Динамо" не выявили победителя в центральном матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе "Петровский" завершилась со счетом 0:0.



"Зенит", лидирующий в чемпионате, набрал 54 очка. Динамовцы, в активе которых теперь 51 очко, остались на третьей строчке. Вторым идет московский ЦСКА (52).



В первом круге "Динамо" и "Зенит" также сыграли вничью - встреча в Химках завершилась со счетом 1:1.