Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и грозненским "Тереком" в Химках завершился вничью со счетом 2:2.



На голы армейских форвардов Вагнера Лава (39-я минута) и Сейду Думбия (47) грозненцы ответили двумя мячами, забитыми с интервалом в одну минуту: сначала отличился Александр Павленко (67), а следом Маурисио (68).



ЦСКА набрал 52 очка в 27 играх и занимает вторую строчку в турнирной таблице, у "Терека" 25 очков (11-е место).