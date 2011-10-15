Чемпионат России. ЦСКА - "Терек" – 2:2 (ВИДЕО)
15 октября 2011, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и грозненским "Тереком" в Химках завершился вничью со счетом 2:2.
На голы армейских форвардов Вагнера Лава (39-я минута) и Сейду Думбия (47) грозненцы ответили двумя мячами, забитыми с интервалом в одну минуту: сначала отличился Александр Павленко (67), а следом Маурисио (68).
ЦСКА набрал 52 очка в 27 играх и занимает вторую строчку в турнирной таблице, у "Терека" 25 очков (11-е место).