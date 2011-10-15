Все билеты на игру между футбольными командами "Зенит" и "Динамо", которая пройдет 15 октября, давно проданы.

Билеты, цена которых была от 900 до 2 тысяч 100 рублей закончились в кассах уже в понедельник, 10 октября.

Матч 27-го тура между питерским "Зенитом" и московским "Динамо" пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский". Начало в 18.30 мск. Ожидается аншлаг.

Ожидается, что поддержать москвичей в северную столицу приедет не больше полутора тысяч болельщиков, пишет "Советский спорт". Матч покажут сайт Вести.Ru и телеканал "Россия 2".

Напомним, "Зенит" лидирует в национальном первенстве. ЦСКА отстает на два очка. "Динамо" находится на расстоянии трех баллов от питерского клуба.