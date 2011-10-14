Червиченко: «Веллитон творчески переработал девиз Кержакова»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о нападающем красно-белых Веллитоне.



«Веллитон - чистый идиот! Акинфеева убрал, на молодого в дубле напал, сразу после условного-досрочного освобождения Малафееву по ноге заехал. Реально больной человек.



Когда мой водитель нарушает правила дорожного движения, я его никогда не прощаю. Я говорю ему, что этого делать нельзя. Вся Москва плюется, но никто не соблюдает правила. Ты начни с себя, говорю я ему, а потом требуй с других. Так и с Веллитоном. Если человек ведет себя как идиот, почему нельзя сказать, что он ведет себя как идиот? У нас огромная лига, в каждой команде по 25 человек, но никто не убивает вратарей, кроме Веллитона.



Не за горами день, когда Веллитона сломают пополам и начнется спартаковский визг на всю страну. «Спартак» обязательно скажет, что Веллитон заранее знал: его намерен сломать русский вратарь.



Я не знаю, почему всех восхищает глупое заявление Кержакова «Бил, бью и буду бить», но тот хотя бы в сторону ворот, а этот – по вратарям. Творчески переработанный девиз», – цитирует Червиченко «Спорт день за днем».