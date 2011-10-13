Руни пропустит из-за дисквалификации весь групповой этап Евро-2012

Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА дисквалифицировала форварда сборной Англии по футболу Уэйна Руни на три матча, сообщает официальный сайт УЕФА.



Руни был удален на 74-й минуте отборочного матча Евро-2012 против сборной Черногории. Нападающий ударил сзади по ногам защитника нальчикского "Спартака" Миодрага Джудовича, за что получил красную карточку.



Если Руни попадет в заявку сборной Англии на Евро-2012, он пропустит все три игры группового раунда турнира, который пройдет следующим летом в Польше и Украине.



Апелляция на решение УЕФА может быть подана в течение трех дней.