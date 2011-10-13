Матч «Зенит» - «Шахтер» покажут в формате 3D

Матч между питерским «Зенитом» и «Шахтером» покажут 1 ноября в формате 3D. Встреча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет в Петербурге и будет транслироваться телекомпанией «НТВ-ПЛЮС» в формате 3D на одном из каналов спутниковой сети, сообщается на официальном сайте ФК «Зенит».

Матч на стадионе «Петровский» станет первой футбольной встречей, которую примет российский стадион, показанной телезрителям в трехмерном формате, передает БалтИнфо. Специально для организации трансляции на стадионе будут установлены пять камер. Они будут расположатся у самой кромки футбольного поля. Дополнительный эффект присутствия обеспечит передача звукового сопровождения игры в режиме 5.1.

Первым футбольным матчем, транслировавшимся в 3D-формате, стал финал Лиги чемпионов 2011 года «Манчестер Юнайтед» - «Барселона».



