Определился состав стыковых пар в отборе к Евро-2012

Футболисты сборной Португалии сыграют с командой Боснии и Герцеговины в стыковых матчах за право выхода в финальный турнир чемпионата Европы 2012 года.



Жеребьевка стыковых встреч прошла в четверг в Кракове. Матчи, которые определят полный список участников турнира в Польше и Украине, состоятся 11-12 и 15 ноября.

Сборная Хорватии оспорит путевку на Евро с командой Турции. Ирландцы сразятся с эстонцами, еще одну пару составили сборные Чехии и Черногории.



Ранее участие в финальной стадии Евро-2012 гарантировали себе сборные России, Испании, Германии, Италии, Франции, Нидерландов, Англии, Греции, Дании и Швеции, а также хозяева соревнований - Польша и Украина.



Первенство Европы пройдет с 8 июня по 1 июля 2012 года, жеребьевка финального турнира состоится в Киеве 2 декабря.