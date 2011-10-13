«Интер» хочет вернуть Это’О на зимние месяцы

Итальянский «Интер» планирует арендовать нападающего «Анжи» Самюэля Это’О в начале 2012 года. Срок аренды может составить 2 месяца, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации издания, руководство миланского клуба рассматривает возможность, при которой камерунец присоединится к команде после открытия зимнего трансферного окна и будет играть за нее до конца февраля. Отметим, что трансферное окно в Италии откроется 2 января, а старт весенней части чемпионата России намечен на 3 марта.



В августе текущего года Это’О перешел в «Анжи» из «Интера» за 21 миллион евро. В текущем сезоне он сыграл в 5 матчах чемпионата России и забил в них 3 гола.