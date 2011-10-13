Аршавин объяснил, почему сборная перестала играть в привлекательный футбол

Полузащитник «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал об изменении стиля игры национальной команды.



«Этот цикл неожиданно показал, что «свой футбол» для нас – это прежде всего хорошая игра в защите и уже потом использование моментов у чужих ворот. Хотя до этого я всегда считал, что он основан на контроле над мячом и превалировании атаки над обороной.



При этом я бы не сказал, что мы сознательно действуем с оглядкой на собственные ворота, скорее наша команда стала прагматичнее – вот это будет правильный термин. Понимаем, что «феерить» не можем и выжимаем максимум из того, что есть в арсенале. Для придания какой-то новой свежести команде, наверное, необходима пара-тройка новых игроков», – сказал Аршавин в интервью «Спорт-Экспрессу».