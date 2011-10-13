Фурсенко обещает выбирать для «товаров» только самые сильные сборные

Президент РФС Сергей Фурсенко рассказал о товарищеских матчах, с помощью которых сборная России будет готовиться к Евро-2012, а также сообщил, что к 2014 году РФС планирует определиться с кандидатурой специалиста, который будет возглавлять сборную на домашнем ЧМ-2018.



«Сейчас мы вышли на финишную прямую, так что будем договариваться о товарищеских матчах только с самыми сильными сборными. Конкретные команды я сейчас раскрывать не буду. Определенно проведем товарищеские встречи 15 ноября, 29 февраля, а на достаточно длительном майском сборе таких игр будет несколько. Что касается предыдущих товарищеских матчей, к примеру, с Катаром или Ираном, то это была обдуманная позиция руководства РФС: тогда у нас не было цели встретиться с сильными командами, и мы пытались заработать.



Тренер, который возглавит сборную России на ЧМ-2018, прежде всего, должен быть сильным тренером. А российский или иностранный – не так важно. Сейчас мы выстроили вертикаль сборных, которая начинает приносить свои плоды. Молодежная сборная под руководством талантливого и перспективного Николая Писарева одержала победу над португальцами и лидирует в отборочной группе. Вторая сборная на днях одержала победу. Ее возглавляет сильный клубный тренер Юрий Красножан, которому нравится работать со сборной. Есть еще несколько специалистов, так что выбор у нас достаточно широкий. Думаю, к 2014 году поймем, кто будет возглавлять команду на домашнем чемпионате мира», – цитирует Фурсенко «Спорт-Экспресс».