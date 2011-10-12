Тренер сборной Ирландии Трапаттони: «Лучшей в нашей группе была Армения»

Главный тренер сборной Ирландии Джованни Трапаттони после матча со сборной Армении (2:1) отдал должное сопернику.



«Сборная Армении очень хорошо провела этот отборочный цикл. Я видел их матчи, могу сказать, что Армения была лучшей сборной в нашей отборочной группе. В плей-офф, куда мы вышли, шансы у всех равны.



Возможно, где-то удача была на нашей стороне, но я не уверен, что если бы ворота армян защищал Гивен, он мог бы им помочь. После матча я поздравил главного тренера сборной Армении, сказал, что у него хорошие шансы построить сильную команду», – цитирует Трапаттони Armsport.am.