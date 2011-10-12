Колосков: «Сборная России способна повторить выход в полуфинал Евро»

Уровень игры футбольной сборной России в отдельных матчах отборочного цикла позволяет рассчитывать, что на Евро-2012 команда повторит достижение 2008 года и сыграет в полуфинале турнира, заявил в интервью РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.



"По отдельным фрагментам игр с Ирландией в Дублине (3:2) и Москве (0:0), и предыдущему матчу в гостях со Словакией (1:0) я рассчитываю на повторение результата 2008 года, - сказал Колосков. - Надеюсь, что команда сыграет в полуфинале. Но очень многое зависит от результатов жеребьевки - с кем из соперников мы попадем в одну группу".



Колосков назвал фаворитами турнира сборные Германии, Испании и Голландии. "А все остальные команды, вышедшие на Евро, примерно равны по силам, - добавил он. - Но нашей команде для успешного выступления на турнире надо добавить игру "сердцем", потому что все остальные компоненты у нас есть - и опыт, и мастерство".