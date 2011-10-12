Павлюченко: «Андорру нельзя пускать на отборочные циклы»

Форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал победу над Андоррой (6:0).



«В этот вечер все хотели забить, бежали вперед. Все хорошо. Но не так комфортно было на поле, как могло показаться. Считаю, андоррцев, при всем к ним уважении, нельзя пускать на отборочные циклы. Играют они… Ну, вы сами видели. Специально бьют по ногам, хватают. А начинаешь спорить, что-нибудь говорить – карточка грозит», – приводит слова Павлюченко «Советский спорт».