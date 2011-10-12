Вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев стал рекордсменом по продолжительности игры без пропущенных мячей голкиперов сборной России.



Новое достижение было установлено в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2012 со сборной Андорры и составляет 526 минут, сообщает РИА Новости.



Малафеев на минуту превзошел прошлый рекорд, который принадлежал Руслану Нигматуллину. "Сухая серия" основного вратаря сборной России Игоря Акинфеева, который продолжает восстанавливаться после травмы, составляет 466 минут.