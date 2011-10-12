Президент РФС Сергей Фурсенко прокомментировал победу сборной России в отборочной группе Eврo-2012.



«Мы обещали это нашим болельщикам и свое слово сдержали. А крупная победа над Андоррой была необходима для того, чтобы порадовать наших фанатов, которые в таком количестве пришли на стадион.



Вся команда сыграла просто прекрасно. Никого особо выделять бы не хотел. Адвокат показал себя с самой лучшей стороны. Думаю, все видят, что у нас сложился отличный коллектив: как в спортивном плане, так и в плане атмосферы внутри команды.



Конечно, тяжелые ощущения оставило поражение от Словакии в Москве в стартовом матче. Мы играли хорошо, но одна ошибка все перечеркнула. А дальше все шло по нарастающей: мы прибавляли от матча к матчу. Видели, что прогрессируем.



Когда приглашали Дика, мы просчитали варианты. Он – профессионал высокого класса. Не делал никаких резких шагов и прагматично вывел нас с первого места на Eврo. Адвокат – сильный тренер, с колоссальным потенциалом. Если все и дальше будет идти по нарастающей, зачем нам менять тренера? Все будет хорошо», - цитирует Фурсенко «Спорт-Экспресс».