Сборная России завершила отборочный цикл разгромом Андорры - 6:0 (ВИДЕО)
11 октября 2011, 23:51 [ «Аргументы Недели» ]
Сборная России по футболу переиграла на своем поле команду Андорры со счетом 6:0 и завоевала право выступить в финальном турнире чемпионата Европы-2012.
Голы забили: Дзагоев (5, 44), Игнашевич (26), Павлюченко (30), Дзагоев (44), Глушаков (59) и Билялетдинов (78).
Россияне в отборочном турнире заняли первое место в группе В, набрав 23 очка. В десяти матчах российская команда одержала семь побед при двух ничьих и одном поражении.