Сборная России завершила отборочный цикл разгромом Андорры - 6:0 (ВИДЕО)

Сборная России по футболу переиграла на своем поле команду Андорры со счетом 6:0 и завоевала право выступить в финальном турнире чемпионата Европы-2012.



Голы забили: Дзагоев (5, 44), Игнашевич (26), Павлюченко (30), Дзагоев (44), Глушаков (59) и Билялетдинов (78).



Россияне в отборочном турнире заняли первое место в группе В, набрав 23 очка. В десяти матчах российская команда одержала семь побед при двух ничьих и одном поражении.