Города, принимающие ЧМ-2018, будут отобраны осенью 2012 года

Председатель оргкомитета «Россия-2018», министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал, как будет проходить процедуры проектирования и строительства объектов к ЧМ-2018.



«Все находятся в равных условиях: Саранск и Москва, Петербург и Калининград... Мы проверим все регионы и будем оценивать их по развитию спортивной, транспортной и иной инфраструктуры, по возможности привлечения собственных ресурсов, частных инвестиций.



Однако поскольку полуфиналы могут принимать стадионы, рассчитанные на 60 тысяч зрителей, то на проведение матчей этой стадии могут рассчитывать только Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москва. 11 городов и 12 стадионов, где пройдут матчи турнира, будут определены в августе – сентябре следующего года.



Мы определили ценовую грань, которая будет поддержана федеральным правительством. Стоимость посадочного места должна составлять не больше 4-5 тысяч евро. При этом мы не собираемся строить стадионы-фантомы на 45 тысяч мест, например, в Саранске, который затем будет пустовать. После чемпионата мира будет производиться демонтаж, в результате чего вместимость арены составит 25 тысяч. Каждый регион получит тот стадион, который в перспективе будет экономически выгоден.



В следующем году предполагаем запустить проектирование семи стадионов: в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге (здесь планируется реконструкция), Самаре, Калининграде и Ярославле. Будет выделено порядка 1 миллиарда рублей на софинансирование проектирования стадионов.



Мы будем покрывать 30 процентов от всей проектной стоимости стадиона. 30 процентов регион должен взять на себя, а остальное – частные инвесторы», – цитирует Мутко «Газета.ру».