По версии букмекеров, Россия победит Андорру не менее чем 4:0

Российские и иностранные букмекеры верят в крупную победу сборной России над командой Андорры в заключительном матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2012 года.



Российский "Марафон" принимает ставки на то, что в ворота андоррцев влетит более трех мячей, с коэффициентом 1,48, на противоположный исход коэффициент составляет 2,65. Австрийская контора Bwin придерживается схожего мнения: она установила коэффициент 1,57 на то, что в матче будет забито более трех голов и 2,25 - на то, что меньше. Bwin оценила с коэффициентом 1,28 вероятность того, что подопечные Дика Адвоката отличатся 3 и более раз. Британский William Hill полагает, что наиболее вероятный счет матча - 4:0 в пользу россиян (коэффициент - 4,50), второй по популярности результат - 3:0 (5,00), третий - 5:0 (6,00).



Встреча начнется в 21.45 мск на московском стадионе "Лужники".



