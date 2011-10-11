Прямую трансляцию матча Россия-Андорра проведет Первый канал

Прямую трансляцию матча Россия - Андорра во вторник, 11 октября, покажет Первый канал. Отборочный матч Чемпионата Европы -2012 между российской сборной и сборной Андорры начнут в прямом эфире в 21:35 мск.

Матчем заключительного 10-го тура группы "В" состоится в московских "Лужниках". Наша команда лидирует в группе, опережая на 2 очка Ирландию и на 3 - Армению. Главный тренер российской национальной команды голландец Дик Адвокат накануне заявил, что в матче против сборной Андорры наиболее важным элементом является игровая дисциплина. По его словам, он не будет давать установку забить большое количество мячей. "Если мы будем думать о том, что должны забить столько-то мячей и не меньше, мы осложним себе жизнь. В первую очередь, мы должны контролировать ход игры, а из этого последуют забитые голы", - подчеркнул Дик Адвокат, отметив, что сборная Андорры может сыграть в своего рода антифутбол, соперник иногда играет в провокационный, жесткий футбол.